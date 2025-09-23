Venezolana de Aviación suma nuevas frecuencias: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Venezolana de Aviación anunció la ampliación de frecuencias en una de sus rutas nacionales en los últimos días.

A través de sus redes sociales, la compañía reveló los detalles con la actualización que arrancó desde el pasado 21 de septiembre.

Venezolana de Aviación suma nuevas frecuencias

"Sumamos una frecuencia nueva entre Barquisimeto y la Perla del Caribe 🏝️ todos los domingos. Ahora el centro occidente del país podrá volar a Margarita los días domingos a partir del 21 de septiembre", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Los boletos ya están disponibles para su compra a través del sitio web de Venezolana de Aviación, por teléfono o en las oficinas comerciales de la aerolínea.

Más opciones

Por otra parte, Venezolana de Aviación informó que, en alianza con Avior Airlines, ofrece una experiencia única, llena de culturas vibrantes y paisajes inolvidables.

Ahora los viajeros pueden disfrutar de la ruta Barcelona o Barquisimeto, con escala en Caracas desde $530 ida y vuelta.

