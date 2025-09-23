Navidades Seguras 2025: autoridades afinan detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Luis Ignacio Granko Arteaga, informó que se afinan los detalles para el Dispositivo de Navidades Seguras 2025.

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad del INTT reveló que, por instrucciones directas del Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se llevó a cabo la Reunión Nacional para la coordinación del Dispositivo de Navidades Seguras 2025.

En tal sentido, Granko Arteaga compartió una serie de imágenes con los cuerpos de seguridad que se ejecutó en las instalaciones del organismo.



"En este encuentro revolucionario se trazaron estrategias contundentes en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, con el firme propósito de garantizarle al pueblo una temporada decembrina libre de violencia, con la reducción de índices delictivos y viales. ¡No habrá tregua para quienes pretendan alterar la paz del pueblo! La seguridad está en marcha, y nuestra victoria será la tranquilidad y la vida de cada familia venezolana", escribió el funcionario en su cuenta oficial de Instagram.

Navidades Seguras 2025

El pasado 8 de septiembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que "desde el primero de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez".

En su programa "Con Maduro +", el jefe de Estado afirmó que las festividades decembrinas son "la forma de defender la felicidad, la alegría".

