En imágenes: así luce por dentro el nuevo hotel Gran Cacique Maiquetía

Durante la Semana Internacional del Turismo, el presidente Nicolás Maduro inauguró el Hotel Gran Cacique Maiquetía en La Guaira, destacando su valor estratégico y cultural.

La edificación forma parte del impulso al Motor Turismo, dentro de las 7 Transformaciones del Plan de la Patria.

El mandatario explicó que el hotel fue diseñado por artistas venezolanos, inspirados en la figura del Gran Cacique Maiquetía y en la estética ancestral de los pueblos originarios.

Hotel con visión ancestral y proyección económica

El Hotel Gran Cacique Maiquetía abrió sus puertas este lunes 22 de septiembre, como parte de un convenio entre el Ministerio de Turismo y el CIIP.

Este acuerdo contempla la gestión integral del hotel, su modernización y la optimización de los servicios turísticos.

Además, según el mandatario se busca revitalizar un activo clave para el desarrollo económico de la región costera.

La infraestructura se alinea con políticas de sostenibilidad y calidad, orientadas al posicionamiento internacional de Venezuela como destino turístico.

Turismo como motor de transformación

Maduro destacó que el turismo debe convertirse en un eje económico autónomo. “Hay que diversificar la economía y dejar atrás la dependencia petrolera”, afirmó durante el programa Con Maduro+.

El hotel representa una apuesta por la inversión nacional, la innovación y la conciencia cultural. Su diseño integra elementos indígenas, materiales locales y una visión de respeto al entorno.

Asimismo, detalló que el Centro Internacional de Inversiones Productivas brindó asesoría técnica para garantizar estándares de calidad. Esta coalición busca consolidar un modelo de gestión eficiente y sostenible.

