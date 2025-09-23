Confirman inauguración de 30 supermercados en Venezuela: esto reveló Maduro sobre la economía

Suscríbete a nuestros canales

La economía venezolana avanza hacia un modelo de autosuficiencia y soberanía monetaria, según los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro en su programa “Con Maduro+”.

En este contexto, los supermercados se convierten en protagonistas de una estrategia que busca fortalecer el comercio interno y reducir la dependencia de importaciones.

Durante su alocución, el mandatario destacó que el 85 % de las transacciones comerciales en el país se realizan en bolívares, lo que refleja una recuperación progresiva del poder adquisitivo y del sistema de ingresos nacional.

Supermercados: ¿cuántos abrirán y cuándo?

En tal sentido, el presidente confirmó la inauguración de 30 nuevos supermercados el próximo 1 de octubre. Este anuncio responde a lo que calificó como “una gran capacidad de compra” derivada de fórmulas económicas aplicadas en medio de una “economía de guerra”.

Además, señaló que el comercio ha crecido un 20 % en lo que va de año, mientras que la economía real muestra un incremento del 9 %, cifras que respaldan la expansión del sector comercial.

Producción nacional y soberanía comercial

Maduro insistió en que el país debe limitar las importaciones superfluas y enfocarse en producir lo necesario. “Importar lo innecesario le gasta los dólares al pueblo”, afirmó.

El sistema de pago tecnológico y el abastecimiento nacional forman parte de los hitos alcanzados. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) estima que pronto el 100 % de las operaciones se realizarán en moneda nacional.

Agricultura, petróleo y motores productivos

En materia agrícola, se anunció una inversión suramericana para sembrar 350 mil hectáreas de soya en el oriente del país. Esta producción será destinada a la exportación bajo estándares agroecológicos.

El presidente también subrayó que Venezuela produce más de 10 mil productos en todos los sectores, impulsados por los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana. “Todos crecen con capital y tecnología propia”, aseguró.

Maduro reiteró la necesidad de construir un sistema de pago y cambio “imperturbable”, capaz de superar la referencia al dólar y consolidar una economía basada en divisas nacionales.

