Horóscopo del 2 de diciembre: Cuida mucho tu salud y bienestar

ARIES: Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Hoy estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

TAURO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

GÉMINIS: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

CÁNCER: Tu planeta regente, la Luna, te está bendiciendo con un sextil positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso, para mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales, llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

LEO: Con la cuadratura negativa de Mercurio, es esencial avanzar con cautela, sin apresuramientos ni expectativas exageradas. Es momento de guardar silencio y proteger tus próximos pasos. Evita los rumores, las habladurías y los juicios externos, cada cosa llega en su tiempo divino. Lo verdaderamente importante es contar con un plan claro, que puedas ejecutar con sabiduría y adaptar con flexibilidad a tu realidad.

VIRGO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarse para lograr resultados excelentes.

LIBRA: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas, donde los frutos se manifiesten sin demora.

ESCORPIO: La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

SAGITARIO: Tienes que resolver los temas que están pendientes por allí y quedaron rezagados. Estás teniendo un tránsito del planeta Marte por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a desarrollarte para avanzar. Es el momento para poner todo al día y evitar que se sigan postergando algunas diligencias personales. Aprovecha la energía de Marte para continuar con más fuerza y lograr tus metas. Es ahora o nunca.

CAPRICORNIO: Dios te bendice y te otorga un sextiles positivos con Saturno para que tengas solidez y firmeza en la vida. Tienes que buscar una estabilidad para continuar creciendo a buena velocidad. El Universo te ayuda, pero tú también debes buscar entrar en acción para facilitar el proceso de cambio y así convertirte en un nuevo ser. Debes provechar estas grandes influencias para resolver y avanzar en la vida.

ACUARIO: La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

PISCIS: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin