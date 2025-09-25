Reportan réplicas en diversas zonas del país la noche del 24 de septiembre: esto dice Funvisis

Suscríbete a nuestros canales

Tras el sismo de 5.4 registrado a las 6:22 de la tarde de este miércoles a 40 km del noreste de La Ceiba, en el estado Zulia, se han reportado réplicas de diferentes magnitudes.

De acuerdo con la cuenta en X de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), seis minutos después de este movimiento telúrico se dio otro a 58 km del noreste de Bachaquero, en la misma entidad, de 4.9 de magnitud.

Luego se produjeron más, a las 6:39 pm al oeste de Carora (Lara) de 4.8; así como al sureste de Mene de Mauroa de 3.7 y en Bachaquero de 3.8, 3.9 y 4.6, ambas zonas pertenecientes a entidad zuliana.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que a las 9:42 pm se registró un temblor de 5.4 en el occidente del país.