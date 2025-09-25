¿Qué pasó en la estación La Hoyada? El Metro de Caracas responde

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Metro de Caracas interrumpió este miércoles su servicio en varias estaciones de la línea 1.

A través de su cuenta en Instagram, el Metro de Caracas informó sobre el incidente que provocó la interrupción del servicio.

¿Qué pasó este 24 de septiembre en la estación La Hoyada?

De acuerdo con la información proporcionada por el Metro de Caracas, durante la tarde de este 24 de septiembre, "se generó una variación en el voltaje eléctrico del Sistema Metro de Caracas, con fuerte aumento".

Asimismo, señala que esta variación de voltaje afectó "de manera directa las estaciones La Hoyada, Colegio de Ingenieros, Gato Negro y Pérez Bonalde".

Agrega que el incidente "ocasionó la interrupción en el servicio, hasta el restablecimiento del mismo".

Usuarios reportan en redes

De acuerdo con el reporte de El Martillo en la plataforma de X, antes Twitter, los usuarios habrían escuchado una explosión en el interior de la estación La Hoyada este miércoles.

Asimismo, indica que el personal del Metro de Caracas llevó a cabo el desalojo de los usuarios que se encontraban en la estación de forma preventiva.

