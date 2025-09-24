INAC se pronuncia por el accidente aéreo en Maiquetía: este es el balance 

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) se pronunció tras darse a conocer una situación irregular en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía en el estado La Guaira.

A través de un breve comunicado, compartió un balance y detalles del siniestro que involucró una aeronave Learjet 55.

INAC se pronuncia por el accidente aéreo en Maiquetía

En tal sentido, precisó que la avioneta se precipitó y que se activaron los respectivos protocolos de búsqueda y salvamento.

La acción permitió el rescate con vida de dos pasajeros que de forma inmediata recibieron atención médica.

Además, informaron que se activó la Junta de Investigación de Accidentes, de acuerdo a lo exigido por la Autoridad Aeronáutica, para dar con los hechos que generaron el incidente.

"Hoy miércoles a las 12:52 pm (HLV), una aeronave Learjet 55, despegando del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se precipitó a tierra. Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables. Se activó la Junta de Investigación de Accidentes, de acuerdo a lo exigido por la Autoridad Aeronáutica, para dar con los hechos que generaron el incidente", se lee textualmente en su cuenta oficial de IG.

