Accidente aéreo en Maiquetía: reportan siniestro en pista de aterrizaje

Este miércoles 24 de septiembre, se reportó una situación irregular en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía en el estado La Guaira.

A través de redes sociales, usuarios informaron sobre el posible siniestro de una aeronave en las instalaciones de la terminal.

Fuentes extraoficiales indicaron que, al parecer, una situación climática habría originado el incidente.

Según el reporte, una avioneta modelo Learjet 55 privada perdió el control debido a las fuertes ráfagas de viento.

Hasta el momento se desconoce si durante el siniestro hubo víctimas ni detalles de la tripulación.

Al lugar acudieron bomberos para sofocar las llamas y se conoció que fueron suspendidas de manera temporal las operaciones.

Accidente aéreo en Maiquetía

