Fiscalía imputa a dos mujeres: intentaron sustraer productos de una farmacia y despojaron de un arma a policía

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en las últimas horas la imputación de dos mujeres que intentaron sustraer productos de una farmacia y despojaron de un arma a policía.

A través de la cuenta oficial del Ministerio Público (MP), Saab compartió los detalles del caso que se viralizó en redes sociales.

Fiscalía imputa a dos mujeres

Las detenidas, identificadas como Suhany Fernández y Maria Zapata, enfrentan cargos por los delitos de hurto calificado, agavillamiento, resistencia y homicidio intencional calificado en grado de tentativa.

Las aprehendidas intentaron sustraer pertenencias de Farmatodo y tomaron una actitud agresiva en contra de los empleados, quienes alertaron a funcionarios de Polisucre.

Al intentar detenerlas, una de las implicadas despojó de su arma a uno de los uniformados, lo que generó momentos de tensión y zozobra en el lugar.

