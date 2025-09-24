Tragedia vial: conozca cuantas víctimas de arrollamiento se registraron en los últimos días

Suscríbete a nuestros canales

Los accidentes viales han cobrado varias vidas en las últimas horas, en diferentes estados del país. La situación ha causado alerta entre los ciudadanos, quienes solicitan una mayor presencia de los cuerpos de seguridad en las calles, para prevenir estos lamentables hechos.

En menos de 24 horas, al menos seis casos de muerte por arrollamiento se registraron en distintas calles y autopistas; entre estos, se registró el fallecimiento de un hombre, en la Autopista Regional del Centro (ARC).

El cuerpo del infortunado, cuya identidad es desconocida, quedó tendido en el canal con sentido hacia Caracas, en la curva de Las Mayas, tras ser impactado por un vehículo.

El conductor se dio a la fuga tras arrollar al peatón. Se desconoce cómo ocurrió el incidente y por qué el hombre estaba en la autopista.

Por otro lado, en el oeste de la ciudad capital, un ciudadano de la tercera edad fue arrollado por una unidad de transporte público, en la avenida intercomunal de la parroquia Antímano, con sentido hacia Carapita, a la altura del parque de la localidad.

De acuerdo con reporte extraoficiales, el conductor habría intentado escapar de la escena del accidente; sin embargo, un grupo de motorizados evitó la fuga del responsable. Se desconoce la identidad de la víctima.

Autoridades se presentaron en el lugar de los hechos para resguardar el área.

Niña de cinco años muere arrollada

Un tercer hecho vial cobró la vida de una pequeña de cinco años de edad, quien fue impactada por una unidad de transporte público, en el municipio Libertador de Caracas.

Fuentes extraoficiales informaron que el suceso se registró en la parroquia Sucre, Catia, sector El Amparo, durante la tarde este 22 de septiembre.

La pequeña quedó identificada como Jeilyn Esther Araque López.

El lamentable hecho ocurrió cuando la menor, quien estaba en compañía de su padre, bajó de una unidad de transporte público.

Ambos trataron de cruzar la calle, cuando otro chofer de un bus de pasajeros trató de esquivar a un motorizado, sin percatarse de la presencia de la niña, y terminó por arrollarla.

Vecinos y transeúntes corrieron para auxiliar a la niña y llevaron hasta el Hospital de Misiones de Nueva Generación “Hugo Chávez” en Catia, pero no lograron salvarla.

La pequeña presentó un traumatismo craneoencefálico severo. Al sitio acudieron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otros organismos, los cuales detuvieron al transportista.

Tragedia en carretera Villa de Cura-San Juan de los Morros

Un joven estudiante falleció en un fatal accidente de tránsito, en la carretera Villa de Cura - San Juan de los Morros, entre Aragua y Guárico.

Se pudo conocer que la víctima, un estudiante de fisioterapia, fue arrollado por un vehículo de carga pesada, este lunes 22 de septiembre.

La víctima, identificada como Justyn Carmona, se trasladaba en una motocicleta, la cual impactó contra una gandola.

Según reportes del caso, se presume que el joven iba hacia su universidad, debido a que vestía un uniforme acorde con sus estudios.

Testigos indicaron que el infortunado cayó bajo las ruedas del camión, por lo que falleció aplastado.

El conductor de la gandola se habría dado a la fuga. Autoridades iniciaron las averiguaciones del caso.

Arrollamiento masivo en Zulia

Otro hecho vial dejó varias víctimas, cuando el conductor de un vehículo particular perdió el control de la máquina y terminó por arrollar a una cuadrilla del Instituto de Ambiente, de la Gobernación del estado Zulia.

Dos personas fallecieron como resultado del accidente, mientras que otras cuatro resultaron heridas.

El cuerpo de Bomberos trasladó a los lesionados a distintos centros de salud para que se les brindara la atención médica necesaria, informó Televen.

Se pudo conocer que uno de los heridos se encuentra en condición grave. Funcionarios del Cicpc realizan las investigaciones correspondientes.

Accidentes viales en Venezuela

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 289 siniestros viales para el mes de junio de este año. Al menos 115 personas fallecieron y otras 458 resultaron lesionadas.

Del total de fallecidos, 94 eran hombres y 21 mujeres. Los motorizados encabezaron la lista de víctimas fatales, con 63 casos (57 %). También se reportó que la tasa de personas fallecidas fue de 39,8 por cada 100 accidentes de tránsito.

Otros actores viales afectados fueron los peatones, víctimas frecuentes de arrollamientos, así como ciclistas y pasajeros de transporte público.

El OSV totalizó al menos 109 accidentes de tránsito en la categoría de colisiones o choques simples (37,72%); 54 derrapes de motocicletas (18,69%); 47 atropellos o arrollamientos (16,26%); 42 casos de choques con objetos fijos (14,53 %); 23 vuelcos de vehículos (10,69%) y otras formas (4,84%).

