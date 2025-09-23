Fraude a Medicare en Florida: acusan a hombres por robar millones de dólares con este sistema

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Justicia de EEUU ha acusado a dos hombres de Florida de orquestar un esquema de fraude contra el programa federal Medicare.

Los acusados, Kenneth Charles Kessler III y Michael Andrew Gómez, operaban un esquema a través de siete compañías de suministro de equipos médicos. Pagaban sobornos a empresas de telemercadeo que recolectaban datos de beneficiarios de Medicare.

Con la ayuda de compañías de telemedicina, generaban órdenes médicas falsas para equipos innecesarios como férulas y monitores de glucosa.

¿Qué dicen las autoridades del caso?

"El dinero provenía de los contribuyentes y estaba destinado a pacientes necesitados, no a enriquecer a estafadores", declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Por su parte, Christian J. Schrank, inspector general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), aseguró que estos fraudes amenazan tanto al sistema de salud como a los pacientes.

¿Cómo estafaban a Medicare?

Según la fiscalía, los acusados usaban las órdenes médicas falsas para presentar reclamaciones fraudulentas por $34.8 millones al programa federal Medicare. Con esto, se apropiaban de fondos públicos destinados a la atención de pacientes reales.

El Departamento de Justicia de EEUU, informó que el caso está siendo investigado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el FBI.

¿Qué antecedentes de fraude hay en Estados Unidos?

Desde 2007, el Health Care Fraud Strike Force ha acusado a más de 5.800 personas. Estas personas han sido responsables de más de $30 mil millones en fraudes contra programas federales de salud y aseguradoras privadas.

El subdirector del FBI, Jose A. Pérez, subrayó que el daño causado por estos actores no se puede subestimar y que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes busquen defraudar a los estadounidenses.

¿Qué es Medicare en EEUU?

Medicare, es un programa federal de seguro de salud en EEUU que principalmente cubre a personas de 65 años o más. También es accesible para personas más jóvenes que tienen ciertas discapacidades y para aquellos con Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ESRD).

Funciona como una red de seguridad de salud para los adultos mayores, ofrece diferentes tipos de cobertura para el pago de hospitales y medicinas.

