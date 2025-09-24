Rescatan aves exóticas de un criadero ilícito en Caracas: eran comercializadas por este precio en divisas

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró el rescate de 45 aves y un huevo de la especie Diamante Mandarín en un criadero ilícito en el oeste de Caracas.

El operativo, a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Ambientales y Maltrato Animal, también culminó con la detención de una persona.

La investigación se inició tras un trabajo de campo que permitió identificar a Johalber José Trillo Trillo, de 22 años, quien utilizaba las redes sociales para comercializar las aves por 50 dólares cada una.

El Cicpc logró ubicar el lugar donde mantenía a las especies en condiciones no aptas, lo que causaba alteraciones en los animales.

La justicia para una especie en peligro

Las aves rescatadas fueron puestas a disposición del Ministerio de Ecosocialismo para su resguardo y cuidado.

Por su parte, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar los cargos correspondientes y el alcance de la red criminal.

Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio

En Venezuela, las aves en cautiverio están sujetas principalmente a la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, la cual establece normas para su bienestar y la prohíbe el maltrato, junto con el Código Penal, que contempla sanciones por crueldad animal, y la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, que promueve la conservación de especies.

Regulación General

Esta ley busca proteger y controlar a todos los animales domésticos, incluyendo aquellos que están en cautiverio, asegurando su bienestar y evitando el maltrato.

Prohibiciones Específicas

La ley prohíbe el abandono de animales en vías públicas, el sometimiento a sufrimiento innecesario, mutilaciones, o su uso como blanco de tiro, según el artículo 32.

Código Penal

Sanciones por Crueldad:El Código Penal establece sanciones para quienes causen maltrato o crueldad a los animales.

Delitos y Penas:Se pueden imponer multas e incluso arrestos por cometer actos de crueldad o maltrato animal.

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica

Conservación y Exhibición

Esta ley establece los mecanismos para la conservación de la biodiversidad, incluyendo el establecimiento de centros como zoológicos y centros de rescate para la conservación ex situ.

