"Salió y no se despidió de nadie": misteriosa desaparición de adolescente enciende alarmas

La misteriosa desaparición de una adolescente hispana de 16 años de edad encendió las alarmas de las autoridades.

La joven quien responde al nombre de Nicole Rodríguez, lleva nueve días desaparecida, de acuerdo con el reporte de sus familiares ante los cuerpos de seguridad.

Las autoridades policiales de Miami-Dade (Florida) intensificaron la búsqueda de la joven, mientras sus parientes tienen la esperanza de encontrarla sana y salva.

Según un reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, la última vez que se vio a Nicole fue el pasado sábado, 13 de septiembre, en el área de la cuadra 87 del noroeste y la 149 Terrace, en Miami-Lakes.

Desde entonces, familiares y vecinos manifestaron su preocupación por el paradero de la joven.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Se recomienda a quienes tengan datos sobre su ubicación comunicarse inmediatamente con el Departamento del Sheriff de Miami-Dade.

Familiares manifiestan su preocupación

La desaparición de Nicole Rodríguez se suma a la creciente preocupación por la seguridad de menores en la zona. Las autoridades reiteraron la importancia de actuar rápido en casos de personas desaparecidas.

Una tía de Nicole dijo a Telemundo 51 que creció con ella como una hermana, explicó que desconocía las razones por las que la adolescente se había ido, pero cree que ella tuvo intenciones de regresar a la casa.

"Todo estaba bien por ahora, no sé despidió de nadie, yo creo que su intención era regresar no irse, no sé por qué se fue, yo sé que el intento de ella era para regresar a la casa", dijo la mujer.

Menores de edad desaparecidos en Florida

A mediados de este año, la operación Ojo de Dragón, que duró dos semanas y fue liderada por oficiales del Servicio de los Marshals de EEUU (Florida), terminó con el rescate de 60 menores de edad, los cuales eran considerados por las autoridades como "desaparecidos en estado crítico".

El término se refiere a aquellos ciudadanos menores de 18 años, de los cuales se sospecha podrían correr el riesgo de delitos violentos, abuso de sustancias, explotación sexual, exposición al crimen o violencia doméstica, informó Univisión.

Los rescatados, de entre 9 y 17 años, fueron encontrados en los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco, en Florida.

Por su parte, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) reportó que, en el año 2024, apoyó a las fuerzas del orden con 29.568 casos de niños desaparecidos en EEUU y ayudó a llevar a casa al 91%.

