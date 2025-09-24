Hallan sin vida al artista venezolano Tayron Paredes Gamboa: esto se sabe sobre el macabro crimen

Suscríbete a nuestros canales

El artista venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 29 años de edad, quien estaba desaparecido desde el pasado 19 de septiembre, fue localizado sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

El cuerpo del joven, quien también se desempeñaba como repartidor y "DJ" en la capital mexicana, se localizó en la misma zona donde, días atrás, se localizaron los restos de los músicos colombianos B-King y Dj Regio Clown.

El último mensaje de Tayron Paredes

La desaparición del joven artista intensificó la angustia de sus allegados, luego de que se revelaran los últimos mensajes de una conversación que sostuvo el venezolano en la aplicación de mensajería WhatsApp.

En el mensaje, enviado a las 4:47 de la tarde del pasado viernes, Paredes advertía que lo habían enviado a un lugar despoblado, el cual describió como “puro monte”.

Posteriormente, sus allegados perdieron toda comunicación con él, por lo que alertaron a las autoridades.

Lamentablemente, la búsqueda del joven artista culminó con el trágico descubrimiento de su cuerpo.

La Fiscalía mexicana indicó que, presuntamente, los tres artistas pudieron ser víctimas de un secuestro seguido de asesinato, posiblemente perpetrado por la organización criminal “La Familia Michoacana”.

Muerte del venezolano se suma a la de otros dos artistas

Las autoridades investigan si las víctimas tenían alguna vinculación con agrupaciones dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, no descartan otros motivos del macabro crimen.

La muerte del joven venezolano se registró tras el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, "B-King", y Jorge Luis Herrera Ramos, "DJ Regio Clown", encontrados muertos en un terreno baldío en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes del caso, los jóvenes habían sido amarrados de pies y manos, torturados y desmembrados. Se presume un posible vínculo del crimen organizado con el macabro asesinato.

