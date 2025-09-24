Un acto heroico: captan el momento cuando conserje venezolano frustra el secuestro de una niña

Suscríbete a nuestros canales

Un conserje venezolano realizó un heroico acto, cuando logró evitar el secuestro de una menor de 12 años de edad, a las afueras del edificio donde trabaja.

El hecho se registró frente a la reja de entrada del estacionamiento de un edificio residencial en la comuna de Recoleta, en la ciudad de Santiago de Chile.

El trabajador, quien se identificó con el nombre de Alejandro, relató en el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, que dos jóvenes, quienes tenían apariencia de menores de edad, se acercaron al vehículo de una mujer, e intentaron llevárselo junto con la jovencita. “No llegaban a los 18 años”, comentó el conserje.

Atacaron como pirañas

Detalló que los maleantes se abalanzaron sobre su víctima “como pirañas”, mientras intentaban arrebatarle su vehículo.

La propietaria del vehículo buscaba desesperadamente rescatar a su hija, quien permanecía dentro del automóvil.

Al percatarse de lo que ocurría, Alejandro no dudó en intervenir. Se acercó rápidamente al vehículo para encarar a los asaltantes quienes pusieron en marcha la camioneta.

Residentes lanzaban objetos contra los ladrones para tratar de disuadirlos; sin embargo, estos no retrocedían.

“Cuando yo me percato, activo la caja de pánico. Eran unos jóvenes que no llegan a los 18 años los que la estaban atacando como pirañas, encima de la residente, sacándole todo”, comentó Alejandro.

“Ella estaba luchando, porque les decía que la dejaran sacar a la niña, pero la puerta del carro no se abría”, contó.

El venezolano corrió al rescate de la víctima

Antes de que los ladrones lograran escapar, el venezolano consiguió abrir la puerta para sacar a la menor del asiento trasero. Los dos hombres huyeron rápidamente del lugar con el automóvil de la víctima.

“En ese instante, retroceden y arrollan todo lo que estaba alrededor, me lanzan la camioneta encima”, agregó.

“Lo material no importa. La prioridad era la niña y la residente”, manifestó el conserje. Según vecinos del sector, no es la primera vez que Alejandro ha intervenido en actos similares, en defensa de los vecinos del sector.

Residentes del edificio aplaudieron su valentía y solidaridad, debido a que su intervención evitó una tragedia.

Aumento en el índice de secuestros

El pasado mes de julio, la Fiscalía Nacional de Chile informó que el secuestro se convirtió en un delito frecuente.

Entre 2022 y 2024, se registraron 800 secuestros por año, la cifra más alta (868) se dio en ese último periodo.

La cifra representó un aumento del 2,1% en comparación con 2023.

En 2024, casi cuatro de cada 10 secuestros (39%) estuvieron vinculados con el crimen organizado, un aumento de más de 10 puntos sobre el año anterior.

Los secuestros con fines extorsivos, por ajustes de cuentas, venganzas o cobros de deudas se son las tipologías más asociadas al crimen organizado.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube