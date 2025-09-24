Violenta discusión familiar termina en tragedia: mujer recibe múltiples puñaladas

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes 23 de septiembre por la noche, un altercado familiar en el sector Colinas de San José de Guanipa dejó a una mujer de 44 años con serias heridas en el rostro.

La víctima fue identificada como Luisana Nápoles, la cual fue trasladada al centro de salud por una comisión mixta de Protección Civil y Poliguanipa, dado que cumple medidas de casa por cárcel.

De acuerdo con la información proporcionada por la Brigada Hospitalaria de Polianzoátegui, los hechos se desencadenaron durante una fuerte discusión que terminó en violencia, llevando a la detención de la agresora.

¿Qué ocurrió durante la discusión familiar?

La tensa situación se desató en la calle Las Margaritas del municipio guanipense, donde los vecinos alertaron a los funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Poliguanipa sobre una agresión.

Tras la llamada de emergencia, los oficiales de Poliguanipa se trasladaron de inmediato al lugar del suceso. En el sitio, encontraron a la víctima, con heridas sangrantes en el rostro.

Nápoles fue socorrida por una comisión de Protección Civil Guanipa y trasladada de urgencia al Hospital Guevara Rojas de El Tigre. Los médicos de guardia le diagnosticaron dos heridas abiertas, una en la región mandibular y otra en la zona nasogeniana izquierda.

Esta última herida fue particularmente grave, ya que tuvo entrada y salida y requirió un total de 35 puntos de sutura.

Otros detalles sobre el suceso y la captura de la agresora

Los testigos del hecho señalaron directamente a su sobrina, Anyel Carolina Nápoles, de 27 años, como la autora de las lesiones.

La presunta agresora fue detenida de inmediato por los funcionarios y se le incautó un cuchillo cromado sin empuñadura que, según la investigación, fue el arma utilizada en la agresión.

Se conoció además que la víctima se encontraba bajo medida cautelar de casa por cárcel al momento del incidente.

Hasta el momento, Nápoles permanece bajo cuidados de hospitalización en el Centro Médico Guevara Rojas. Mientras tanto, las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para determinar las sanciones judiciales.

