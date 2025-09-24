Falso policía estafa más de $3000 con supuestas entradas para conciertos en Lara: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Lara, detuvo a Samuel David Silva León (22) por estafar con entradas falsas para conciertos que se realizaban en la entidad.

La información la dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó que la aprehensión la lograron luego de una proceso de investigación que llevaron a cabo los funcionarios tras recibir múltiples denuncias por parte de varias víctimas.

“Se pudo conocer que Samuel, valiéndose de la urgencia de personas en adquirir entradas a conciertos a desarrollarse en el estado Lara, ofreció en venta las mismas a precios asequibles, logrando timar a las personas interesadas, quienes, tras realizar los pagos, este les hacía llegar las entradas en digital con un código QR, los cuales fueron alterados con una aplicación de ingeniería social”, explicó.

Agregó que una vez las víctimas acudían a los espectáculos y mostraban dicho boleto con el código QR, eran informadas que estas entradas no eran válidas y, habían sido víctimas de una estafa, un delito que también había cometido con personas de otros estados del país.

“Logrando obtener Samuel a través de estos hechos, más de 3 mil dólares estadounidenses”, enfatizó.

En la publicación, Rico indicó que en las pesquisas descubrieron que Samuel David Silva León usaba una credencial falsa con la finalidad de obtener beneficios económicos.

“Su detención se generó en la avenida Pedro León Torres, parroquia Concepción, municipio Iribarren, estado Lara, siendo verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por usurpación de funciones y estafa”, detalló.

Como evidencia, los funcionarios recolectaron un celular que utilizó para alterar los códigos QR.

El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.