En imágenes: así se sintió el sismo de este 24 de septiembre en el Zulia

Este miércoles, pasadas las 6 de la tarde se registró un sismo de magnitud 5.4 en la escala de Richter el cual se sintió en el sureste de Bachaquero, en el estado Zulia.

A través de las redes, múltiples usuarios reportaron daños e incidentes variados producto del sismo que afecto la mencionada localidad.

Sismo en el Zulia

De acuerdo con las imágenes y videos difundidos en redes, la iglesia Santa Bárbara, ubicada en el casco central de la ciudad sufrió diversos daños.

Asimismo, varios usuarios compartieron los estragos que causó el sismo en el interior de varios apartamentos ubicados en Maracaibo.

Adicionalmente, al momento del sismo, en el centro comercial Galerias Mall las personas intentaban salir de allí y algunas sufrieron desmayos en el lugar.

Ante esta situación otras personas junto a personal de asistencia, brindaron atención para los afectados por la situación.

Diosdado Cabello se pronuncia

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que no se registraron afectaciones considerables luego del sismo de magnitud 5.4 que se registró la tarde de este miércoles cerca de Socopó.

"A las 6:22 hubo un temblor, tuvo epicentro por allá en Socopó… Y se sintió en varios estados pero sin daños. Fue de 5.4 pero sin daños estructurales mayores", dijo en su programa de televsión semanal, Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal del Estado.

Cabello destacó la calidad de la construcción en el país, razón por la cual, a su juicio, los sismos no dejan grandes daños.

