Arriba al país cargamento de insumos para diabéticos: serán distribuidos en hospitales

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 24 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un cargamento de 1 millón 600 mil 251 unidades de insulina, para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus en Venezuela.

En este mismo lote de insumos llegaron también 64 mil 994 plumas-jeringa y repuestos, provenientes de la República de la Federación Rusa. La información fue dad a conocer por el Ministerio de la Salud.

"La llegada de este importante cargamento es resultado de los contratos establecidos por el «Suministro de Medicamentos Esenciales y Obligaciones Recíprocas de Inversión» suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), Espromed Bio, Corpovex y el Centro de Inversiones Productivas (CIIP), y el convenio de «Transferencia Tecnológica» con la empresa rusa Geropharm", señaló el ente.

Estos insumos serán distribuidos en centros asistenciales de todo el país.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube