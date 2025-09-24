Sismo sacude varias zonas de Venezuela: aquí el reporte oficial

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Venezolana de Investigaciones (Funvisis) reportó este miércoles que se registró un sismo de 5.4, el cual fue reportado por usuarios en redes sociales.

El organismo precisó en su cuenta de X que el movimiento telúrico tuvo como el epicentro 72 km al sureste de Socopó, en el estado Barinas, pero fue reportado en todo el país, incluyendo en las zonas costeras.

Minutos ante, Funvisis precisó que a las 5:50 de la tarde se había registrado un sismo de magnitud 3.9, con una profundidad de 11.2 kilómetros, cuyo epicentro se registró a 26 km al sureste de Bachaquero, estado Zulia.

Asimismo, el reciente temblor se sintió en Colombia, específicamente en Barranquilla, Cartagena, Valledupar y otras ciudades de la región Caribe, además de reportes provenientes del interior del país, señaló el Servicio Geológico Colombiano.

