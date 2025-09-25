¿Cuántos bachilleres solicitaron cupo para estudiar docencia en Venezuela? Ministro celebra la cifra de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Alrededor de 20.000 bachilleres solicitaron estudiar educación ante el Sistema Nacional de Ingreso de las universidades.

Así lo informó el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, precisando que esta cifra refleja un crecimiento del 4% en el interés de los jóvenes venezolanos en elegir la docencia como carrera universitaria, refiere nota de prensa.

“Dato interesante, hay que decirlo; sobre todo en un momento tan difícil (…) De los cerca de 400.000 muchachos que hicieron solicitud al Sistema Nacional de Ingreso de las universidades, bueno, de todos esos, casi 20.000 pidieron estudiar educación (…) Tenemos que trabajar eso con fuerza, visibilizarlo”, indicó Rodríguez, durante una clase magistral para dar inicio al periodo académico 2025-2026 de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM), en Caracas.

Al respecto, el ministro celebró que la matrícula del último periodo académico fue de 283.206 estudiantes entre pregrado, posgrado y cursos acreditables.

Nuevos ingresos

Por su parte, la rectora de esta universidad, Belkis Bigott, mencionó que el nuevo periodo académico inicia con 56.000 estudiantes en las carreras de formación que atienden todo el subsistema de educación básica del país.

Agregó que también se encuentran 193.176 educadores y educadoras en cursos de formación acreditables a los distintos programas, además de otros 28.232 que cursan pregrados.

“Como es evidente, es una muy buena noticia para el país (…) Así que, para todos y todas, la bienvenida; y para el país la confianza de que los educadores y las educadoras de la patria nos estamos formando y estamos atendiendo a las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes de Venezuela”, dijo.