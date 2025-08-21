Canonización del Dr. José Gregorio Hernández será celebrada en el Monumental Simón Bolívar: acá todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La actividad central de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles será el próximo 25 de octubre, en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, así lo dio a conocer la alcaldesa Carmen Meléndez.

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández, y Carmen Rendiles, está programada para el domingo 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante una ceremonia presidida por el Papa. La ceremonia se llevará a cabo a las 4 de la mañana, hora de Venezuela.

"El legado de José Gregorio Hernández sigue calando fuerte en el pueblo venezolano, quien desde hace años aguardaba con fe esta noticia. Además, el interés y la devoción por su figura crecieron exponencialmente en los últimos años tanto en su país natal como en el resto de Latinoamérica y el Caribe", expresó El Vaticano a través de un comunicado publicado el pasado 25 de febrero.

Tras conocerse la noticia sobre la habilitación de la canonización de José Gregorio Hernández, el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, celebró este homenaje "a la vida ejemplar y a las virtudes heroicas de un hombre que dedicó su existencia a aliviar el sufrimiento humano y a transmitir un mensaje de amor y esperanza".

"La iglesia católica, escribe en un comunicado difundido por la Arquidiócesis, reconoce su vida de santidad, acompañada de una devoción universal, que hoy le permite ser elevado al altar".

Para Biord Castillo, la vida y obra de Hernández son un ejemplo de amor al prójimo, de entrega a los demás y de fe en Dios.

