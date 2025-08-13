En imágenes: restauran escultura de José Gregorio Hernández en Baruta tras ser vandalizada

Suscríbete a nuestros canales

Una escultura del beato venezolano José Gregorio Hernández, ubicada en el municipio Baruta, fue vandalizada en un acto que generó indignación en la comunidad.

Según informó el alcalde Darwin González, la pieza fue atacada con palabras y dibujos en en uno de sus costados, el pasado martes 12 de agosto.

Alcalde de Baruta denuncia el vandalismo

A través de su cuenta de X, González condenó el acto de vandalismo y lo calificó de “falta de valores”.

“Quiero hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía. Esta mañana nuestra escultura de San José Gregorio Hernández en el pueblo de Baruta fue vandalizada”, expresó.

En el comunicado, el alcalde describió el hecho como una "acción irresponsable e irrespetuosa" contra un símbolo de fe y esperanza para los venezolanos.

José Gregorio Hernández, conocido como "el médico de los pobres", es un ícono de la devoción popular y su figura ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas en todo el país.

El alcalde informó que ya se logró recuperar el óptimo estado de la estatua y espera "que no ocurra de nuevo".

Otras denuncias por daños

Este no es el primer caso de vandalismo contra obras de arte público en la zona.

En el mismo municipio Baruta, el pasado 14 de junio, las autoridades notificaron que la estatua de Lego del doctor José Gregorio Hernández también fue víctima de daños. Esta figura, que se ubica en la calle Copérnico de Las Mercedes, fue diseñada por el artista plástico Armando Velutini.

En Venezuela, dichas acciones son penalizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, el cual impone penas de hasta dos a cuatro años de prisión para los responsables.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a cuidar y respetar los espacios públicos y los símbolos culturales y religiosos que forman parte del patrimonio del municipio.

