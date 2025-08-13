¡Buenas noticias para Gran Caracas! El INTT tendrá despliegue en avenidas clave: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Luis Granko, anunció que arrancarán labores de demarcación de pasos peatonales en las Avenidas Baralt y Urdaneta de la Gran Caracas, así como algunas avenidas principales de otros estados del interior del país.

“Esta es la expresión concreta de nuestro compromiso con la seguridad vial y el respeto a los transeúntes”, dijo Granko, durante el programa en Conexión Radial.

El INTT tendrá despliegue en avenidas clave

Estas acciones que se ejecutarán en favor de los peatones y del orden del tránsito son atribuciones del INTT, según el Artículo 23, numeral 23, de la Ley de Transporte Terrestre, que reza: “Controlar y regular la colocación, conservación y mantenimiento de la señalización y demarcación en las vías”, acorde a lo establecido en el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico.

De igual modo, Granko exhortó a los radioescuchas a hacer uso adecuado de los cuatro elementos esenciales para los peatones, siendo estos rayado peatonal, pasarelas, túneles subterráneos y semáforos peatonales.

