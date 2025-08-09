INTT: conoce cuáles son las licencias válidas para manejar en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para poder manejar en Venezuela, existen al menos cinco licencias vigentes.

El documento que se tramita a través del INTT permite la operación de una categoría distinta de vehículo a motor, por lo que se clasifica por grados.

¿Cuáles son las licencias para conducir vigentes y que se tramitan ante el INTT?

Las licencias de primer grado tienen dos subclasificaciones: tipo “A”, aplicable para personas mayores de 14 años de edad y que sirve para conducir vehículos de tracción humana; y la licencia de primer grado tipo “B” para aquellos que superen los 16 años de edad y deseen conducir vehículos de tracción animal. Licencia de segundo grado: Es la requerida por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre para la operación de motocicletas; es para mayores de 18 años de edad y permite conducir motocicletas de cualquier cilindraje. Licencia de tercer grado: permite conducir automóviles de transporte privado de personas. Esta licencia es el permiso de uso particular y convencional para conducir un automóvil con un límite de 9 puestos, incluyendo al conductor. También permite conducir vehículos que transportan mercancía que no exceda los 2.500 kilogramos. Este grado de licencia también se otorga a menores de 18 años, con previa autorización notariada de su representante legal, y está sujeta a restricciones especificadas en la Ley de Transporte Terrestre. Licencia de cuarto grado: Este permiso para conducir certifica que el usuario se encuentra en capacidad de operar unidades de transporte público (hasta doce puestos) o vehículos de carga que no excedan los seis mil kilogramos (6.000 kg). Para la obtención de la misma, el solicitante debe ser mayor de 21 años. Licencia de quinto grado: Es el documento que permite conducir transporte público hasta 33 puestos o vehículos de carga que no excedan los nueve mil kilogramos (9.000 kg). Este tipo de licencia requiere una experiencia por parte del conductor que aspira a obtenerla, quien además debe ser mayor de 25 años y haber aprobado el curso de manejo dictado por las Escuelas de Transporte autorizadas.

Título Superior Profesional: Es el instrumento que obtiene un usuario para conducir unidades de transporte público superior a 33 puestos, vehículos de carga que excedan los 9.000 kilogramos o vehículos con cargas de alto riesgo. Este documento lo obtienen usuarios mayores de 30 años de edad que hayan sido certificados bajo la figura de Título Profesional, el cual es otorgado por las Escuelas de Transporte autorizadas por el INTT.

