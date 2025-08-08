INTT: así puede renovar la licencia de conducir en todos sus grados vía online

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los trámites más demandados del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), es la renovación de licencias en cualquier grado.

Este trámite se realiza de manera automatizada a través de la página web del INTT.

De igual manera, los usuarios pueden realizar el pago correspondiente vía electrónica.

Así puede renovar la licencia para conducir en todos sus grados

Para obtener la renovación del documento para conducir, en todos sus grados, los usuarios deben:

• Ingresar al portal www.intt.gob.ve

• Seleccionar Planilla Única de Trámites

• Ingresar con usuario y contraseña, de no estar registrado en el sistema pulsa REGISTRAR y siga los pasos.

• Seleccionar en el menú de la izquierda: Servicios Automatizados, y luego haz clic en Renovación de Licencias para Conducir.

• A continuación, visualizarás los recaudos y requisitos, pulsa ACEPTAR

• Registrar tus datos personales, médicos y actualiza tu dirección de habitación

• Luego debes adjuntar 2 fotografías, una SELFIE con su Cédula de Identidad y otra tipo FOTO CARNET con fondo blanco, e indicar el Nº de tu Certificado Médico. Ambas imágenes con medidas 448 x 336 px.

• Una vez cargadas las fotografías, debes indicar el grado de la licencia a renovar.

• Lee con detenimiento y acepta la Declaración Jurada.

• Paga En Línea la tasa del trámite que indica el sistema, y en 24 horas recibirás un correo con el documento, el cual debes imprimir a color y plastificar.

