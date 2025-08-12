Identificación

Saime despliega la ruta José Gregorio Hernández en Caracas y La Guaira: conoce cómo solicitar este servicio a domicilio

Esta ruta, es un operativo especial de identificación dirigido a personas con movilidad reducida

Por Yasmely Saltos
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:09 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), anuncio a través de la red social Instagram, que el próximo 12 de agosto, inicia el despliegue de la ruta José Gregorio Hernández. 

Esta ruta, es un operativo especial de identificación dirigido a personas con movilidad reducida o dificultades para acceder a las oficinas del SAIME

Este programa busca garantizar el acceso a trámites como la obtención o renovación de cédulas y pasaportes a domicilio para aquellos que no pueden trasladarse. 

Este despliegue se realizará en los Estados La Guaira, Miranda y el Distrito Capital, a través de unidades móviles del ente identificador.

Así puedes solicitar asistencia del servicio a domicilio por primera vez

El solicitante debe solicitar

  • Acta de nacimiento original
  • Copia del informe médico
  • Carta explicativa indicando dirección exacta y números de contactos.

Para renovar la cédula deberá consignar:

  • Copia de cédula del solicitante
  • Informe médico del usuario a atender
  • Carta explicativa indicando dirección exacta, y números de contactos.

 

