Todoticket ajusta límites de consumo y transferencias para estas tarjetas: conozca los montos que puede usar diario

Todoticket, empresa especializada en la gestión de beneficios sociales respaldada por el grupo Banesco, anunció el aumento de los límites diarios de consumo para sus tarjetas en puntos de venta (POS) y transacciones electrónicas. La medida aplica a los productos Alimentación, Integral y Salud, y busca facilitar operaciones de mayor valor de forma segura y eficiente.

Según reseña Banca y Negocio, el ajuste responde al interés de la empresa por ofrecer un servicio adaptado a las necesidades actuales del mercado y mejorar la experiencia de los beneficiarios en sus canales digitales.

Todoticket: nuevos límites para tarjetas Alimentación e Integral

Los usuarios de las tarjetas Todoticket Alimentación e Integral podrán realizar consumos de hasta Bs. 40.000 por transacción, con un límite diario acumulado de Bs. 200.000. Estos montos aplican para pagos en puntos de venta físicos y comercios afiliados.

Tarjeta Salud: mayor capacidad por operación

En el caso de la tarjeta Todoticket Salud, el límite por transacción se elevó a Bs. 100.000, mientras que el monto máximo acumulado diario se mantiene en Bs. 200.000. Este producto está destinado a cubrir gastos médicos y farmacéuticos en establecimientos autorizados.

Transferencias electrónicas: más flexibilidad para usuarios Integral

Para los beneficiarios con tarjeta Todoticket Integral que cuenten con el servicio de transferencias activado por su empresa, el nuevo límite por operación es de Bs. 60.000, y el acumulado diario asciende a Bs. 420.000.

Los usuarios podrán realizar hasta siete transferencias diarias por canal, ya sea a través del portal MiTodoticketl.com o mediante la aplicación móvil Todoticket Móvil.

