Así se preparan los comerciantes del Caracas para el Black Friday y Navidad

El gremio comercial en Caracas proyecta un período de incremento de ventas y mayor consumo para el final del año, a pesar de las complejidades financieras y la aceleración de la depreciación monetaria que han marcado el ejercicio, así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Luis Montero.

Montero señaló que ha sido una temporada bien difícil de manejar en materia de flujo de caja, por lo que los comerciantes se han ido preparando para el último trimestre del año y esperan que sea un período de incremento de ventas y mayor consumo, informó Banca y Negocios.

Montero destacó que la dinámica monetaria ha impactado directamente en la gestión de reposición de mercancía, acotando que ha habido una aceleración en la depreciación de la moneda y "eso ha incidido en la velocidad de reposición de los bienes que tienen dispuestos para vender en la economía".

Para mitigar el efecto, los comerciantes deben recurrir a complejas conversiones financieras. Acotó además que los comerciantes tienen que "hacer muchas maniobras para poder convertir los bolívares en divisas o procurar indexarlos en la medida de lo posible con lo que puedan reponer los inventarios".

Presión ante la informalidad y disparidad empresarial

El economista venezolano resaltó una diferencia en la capacidad de respuesta entre los diversos tamaños de negocios, pues mientras los comercios más grandes logran maniobrar la situación cambiaria con mayor holgura, los pequeños han visto una reducción en sus inventarios debido a la lentitud en la reposición.

El presidente de la Cámara de Comercio capitalina advirtió sobre el incentivo a la economía no regulada que genera la inestabilidad. Manifestó que "mientras haya una aceleración de la situación cambiaria, como viene ocurriendo, la presión para la informalización puede ser muy grande".

También añadió que "mientras exista una brecha cambiaria, va a ser preferible para algunos comerciantes mantenerse del lado informal de la economía, que pueden ajustar los precios, que no tienen alguna regulación e incluso, no aportar en la actividad tributaria".

¿Cómo se prepararán los comercios para el 'Black Friday' y Navidad?

De cara al fin de año, los comerciantes han centrado sus esfuerzos en asegurar stock. Luis Montero precisó que los comercios de la ciudad han estado procurando acumular inventario de cara a este último trimestre del año, "no solo por ‘Black Friday’, sino por Navidad misma".

La prioridad es la venta de unidades. El gremialista enfatizó que los comercios se han preparado para vender las unidades, dado que "no hace nada manteniendo inventarios e insumos, más bien esta es la temporada que tienen que vender".

Sin embargo, manifestó a Unión Radio que actualmente existe "una apuesta muy grande por las bonificaciones de final de año", el cual puede apoyar al comercio, así como al consumidor venezolano.

El gremialista aseveró que la expectativa que tiene el sector comercio de Caracas para el último trimestre de 2025, es que haya ventas, es que haya algo de crecimiento en la actividad comercial, y se espera que 2026 sea mejor en materia económica.

