Advierten sobre el aumento de estafas inmobiliarias: conozca el modus operandi para engañar a jóvenes y personas mayores

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Táchira, Libo Puerto, habló sobre el aumento de las estafas inmobiliarias.

El directivo en su reporte también señaló cuál es el modus operandi para ejecutar estas estafas inmobiliarias.

Aumentan las estafas inmobiliarias

De acuerdo con las declaraciones de Puerto, la práctica de este delito rondan el 60% durante el último trimestre del presente año, por lo que manifestó su preocupación ante el aumento.

Asimismo, señala que "son personas que están haciendo este tipo de negociaciones sin gozar del velo que debe tener una profesión".

"Cuando hablamos de un 60% de cada 30 personas que manifiestan una situación irregular, 15-16, incluso 18, pueden estar vinculadas a una situación de estas", aseveró el presidente de la Cámara Inmobiliaria.

Modus operandi

Al respecto, Puerto destaca que las personas que se dedican a estas prácticas, suelen ofrecer los servicios como intermediarios a través de redes sociales".

Adicionalmente, resalta que en su mayoría, las víctimas son personas mayores o jóvenes que buscan comprar o alquilar su primera vivienda independiente.

