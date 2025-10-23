Anuncian competencia nacional de bartenders en ciudades de Venezuela: acá todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Diageo anunció la primera edición de la Competencia Nacional de Bartenders con formato profesional y exigente.

De acuerdo con la información compartida por Bitácora Económica, aunque no se trata aún del World Class Cocktail Festival, esta versión local busca preparar talento nacional para futuras ediciones internacionales, como la de Dubái en 2026.

Bartenders competirán en siete ciudades clave del país

Diageo seleccionó siete ciudades con alto consumo de sus marcas: Maracaibo, San Cristóbal, Lechería, Margarita, Barquisimeto, Valencia y Caracas.

En cada sede se elegirá un ganador. Luego, los siete finalistas competirán en Caracas por el título nacional de mejor bartender.

Cabe destacar que

Diageo es una empresa multinacional británica de bebidas alcohólicas premium, considerada líder mundial en el sector, con sede en Londres.

La compañía opera en más de 180 países y cuenta con un amplio portafolio de marcas icónicas de espirituosos, cerveza y vino, incluyendo Johnnie Walker, Buchanan's, Smirnoff, Baileys y Guinness.

¿Qué evalúa el jurado en esta competencia?

Además del sabor, los jueces analizarán la composición, equilibrio, presentación y agilidad del servicio. Cada trago debe contar una historia coherente.

También se valorará la creatividad, el dominio técnico y la capacidad de conectar con el público. La estética y el ritmo del servicio serán claves.

¿Qué marcas respaldan el evento?

Diageo impulsa esta competencia con sus marcas bandera: Buchanan’s y Don Julio. También participan Cacique, Pampero, Baileys, Smirnoff y Gordons.

Según Valeria Bermúdez, representante de Diageo, el evento busca tropicalizar los estándares globales y adaptarlos al talento venezolano.

¿Qué sigue para los ganadores?

Aunque Venezuela no competirá en Dubái este año, el campeón nacional podrá asistir como espectador y vivir la experiencia del World Class.

La meta es formar bartenders capaces de representar al país en futuras ediciones. Esta competencia marca el inicio de ese camino.

