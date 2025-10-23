Diosdado Cabello: Pónganse las pilas que se va a ir más de uno antes que Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos ha tenido un cambio en su “relato” para justificar el despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas.

“Primero comenzaron con que era por narcotráfico, ahora hablan que es cambio de régimen, abiertamente, hasta que (Nicolás) Maduro se vaya. Pero ponganse las pilas se va a ir más de uno antes de que Maduro se vaya, ya les ha pasado”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Aseguró que los organismos de seguridad del Estado combaten el narcotráfico.

“Nuestros perros nuestros están entrenados. Hoy agarramos 30 kilos de cocaína dentro de bolitas de comida para perros. Son expertos (...) pero nosotros aquí hemos hecho un trabajo y agarramos a los que llevan la droga, los presentamos ante la justicia y agarramos la droga y la quemamos”, aseguró.

Comando Sur

Durante su programa, mencionó que la renuncia del jefe del Comando de Sur de EEUU, Alvin Holsey, “expone peleas internas monumentales y deja en evidencia que su famosa operación antidrogas es un juego caro, lleno de egos inflados y falsas premisas”.

“Se atrevió a señalar la ilegalidad de la misión y a cuestionar los ataques a las lanchas supuestamente llenas de drogas que salen de Venezuela”, dijo Cabello.