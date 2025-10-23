Ondas tropicales 50 y 51 se acercan a Venezuela: conozca el pronóstico del Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales número 50 y 51 ingresen al territorio nacional en los próximos días.

En sus redes sociales, detalló que la vaguada 50 ingresará al país entre el 26 y 27 de octubre. Mientras que la onda tropical 41 pasa entrará al país el 29 ó 30 de ese mismo mes.

Ambas ingresarán al país por la Guayana Esequiba.

El instituto pronosticó en abril que por el país pasarán entre 55 y 60 ondas tropicales durante la temporada, de las cuales 40 y 45 podrían tener incidencia sobre el territorio nacional.

Estado del tiempo para las próximas horas

El Inameh prevé que para las próximas seis horas se generen mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas sobre la región Oriental al sur, parte de los Llanos Centrales, Falcón y Zulia.

“El resto del territorio prevalece con nubosidad parcial”, dijo.