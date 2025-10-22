Llega un nuevo avión con migrantes provenientes de El Paso, Texas, este 22 de octubre

Gobierno

De acuerdo con el reporte oficial, se trata del vuelo número 79.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 03:22 pm
Este miércoles 22 de octubre, arribó un avión con migrantes provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte oficial, se trata del vuelo número 79, refiere una NDP.

Migrantes venezolanos regresan desde EEUU

Un total de 208 migrantes venezolanos conformados por 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y 10 niños; a su vez, una infante separada por sus padres llegó en el vuelo.

Cabe resaltar que el Estado venezolano brinda a estos ciudadanos un acompañamiento integral para su reinserción en el país, gracias a la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Los ciudadanos que fueron recibidos por las autoridades nacionales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Funcionarios de los diversos órganos de seguridad, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recibieron a los migrantes.

