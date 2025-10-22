El IVSS anuncia primer mes de aguinaldos para los pensionados: ¿Cuándo lo depositan y cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 22 de octubre, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció el pago del primer mes de aguinaldos para los adultos y adultas mayores en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el IVSS confirmó el abono del beneficio y compartió detalles de la entrega.

El IVSS anuncia primer mes de aguinaldos para los pensionados

"El IVSS te informa que el abono del primer mes de aguinaldo por parte del presidente de la República Nicolás Maduro Moros será abonado durante el día de hoy a las cuentas bancarias de pensionadas y pensionados del país. ¡Te recordamos hacer uso de la banca electrónica para más comodidad!", se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Se debe recordar que el IVSS confirmó la fecha oficial que abonará a las cuentas de los abuelos y abuelas el pago por pensión.

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela. Este 22 de octubre los abuelos y abuela reciben el beneficio social.

De igual modo, el Gobierno Nacional pagará ese mismo día el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de octubre de 2025 por 9.950 bolívares.

Sobre el monto del primer mes de aguinaldos para los pensionados, ninguna autoridad ha confirmado la suma. Sin embargo, se estima un monto sobre los 1.990 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

