¿Bono de Fin de Año a pensionados del IVSS y Amor Mayor?: esto es lo que se sabe

Desde el pasado miércoles 15 de octubre, el Sistema Patria comenzó a cancelar un Bono de Fin de Año 2025, adicional al primer mes de aguinaldos de los trabajadores y jubilados de la administración pública.

El monto del mismo fue de Bs. 3.980 ($20 a la tasa BCV). Ante ello, los pensionados del IVSS y beneficiados del Amor Mayor se preguntan si esta bonificación les será cancelada junto con el primer mes de aguinaldos y la pensión, estipendios que serán depositados este 22 de octubre.

Bono de Fin de Año a pensionados

Hasta el momento no hay confirmación de que esta bonificación especial vaya a ser cancelada a los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Sin embargo, considerando que el Bono de Fin de Año ha sido asignado a los trabajadores activos y jubilados, es probable que también sea cancelado a los pensionados por un monto entre los $10 o $15 anclado a la tasa BCV.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre (cancelado)

Segundo mes de aguinaldos: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y el 28 de noviembre.

