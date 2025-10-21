El IVSS anuncia la fecha de pago: ¿Cuándo llega la próxima pensión a los adultos mayores?

Suscríbete a nuestros canales

Adultos y adultas mayores están a la espera del pago del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) relacionado con la pensión del mes de noviembre de 2025.

A través de sus redes sociales, el IVSS confirmó la fecha oficial que abonará a las cuentas de los abuelos y abuelas el beneficio social.

¿Qué se sabe de la próxima fecha de pago para los adultos mayores?

"El IVSS informa que el día de mañana 22 de octubre será abonado el monto de la pensión a las respectivas cuentas bancarias. Igualmente, les invitamos a hacer uso de la banca electrónica", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

Se debe recordar que el órgano encargado de gestionar las pensiones es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

De igual modo, el Gobierno Nacional pagará ese mismo día el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de octubre de 2025.

Tipos de pensión en Venezuela

Sobreviviente

Esta pensión se otorga a los cónyuges o familiares cercanos (hijos) de aquel trabajador fallecido que ha cotizado más de 750 importes por cotizaciones semanales a lo largo de su vida laboral.

Invalidez o por discapacidad

Se les proporciona a aquellas personas que han sufrido algún accidente y se encuentran incapacitados para trabajar.

Vejez

Se otorga a las personas de tercera edad, especialmente a los hombres de 60 años y a las mujeres de 55 años, que hayan cotizado como mínimo 750 cotizaciones en el sistema de seguro social del país.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube