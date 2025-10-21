¿Qué bonos pagará el Sistema Patria en las próximas horas?: conozca los montos

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, está previsto que el Sistema Patria comience a pagar una serie de bonos.

Las ayudas económicas llegan con ajuste en sus montos que varían según el programa social que corresponda.

¿Qué bonos paga Patria en las próximas horas?

De acuerdo con el cronograma habitual de pagos, entre los beneficios figuran los siguientes:

Ingreso contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono Fin de Año : Se estima un pago aproximado de 1.990 bolívares. También para pensionados del IVSS y del Sistema Patria.

Bono Misión "Robert Serra" : En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

Sedes que atienden a los beneficiarios del Sistema Patria

Sede institucional de Plataforma Patria:

Palacio de Miraflores, sede de la Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial (Vice/Social), Caracas.

Sede municipal de Plataforma Patria Distrito Capital:

Edificio Centro Prestígio Giorgio, Avenida República Dominicana, Boleita Sur. La misma sede de la Alcaldía de Sucre, Gran Caracas.

Sedes regionales en los 365 municipios del país:

Salas situacionales de Somos Venezuela en alcaldías o bases de misiones.

Atienden mediante jornadas en sus localidades.

