Ingreso de Guerra Económica para pensionados: monto en bolívares que pagarán en Patria 

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a octubre de 2025, para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de septiembre, que se otorgó a los abuelos y abuelas de la patria el monto por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cuánto cobran en bolívares los pensionados en octubre 2025?

Ingreso contra la Guerra Económica: complemento del salario mínimo: pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados.

Por lo que se estima que para este mes de octubre, los adultos y adultas mayores de Venezuela reciban al menos 9.950 bolívares.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, se prevé que habrá pago de pensión IVSS. Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube