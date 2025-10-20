Pagos para los adultos mayores en Venezuela: sepa los nuevos montos

Suscríbete a nuestros canales

Adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán próximamente una serie de pagos que corresponden al mes de octubre de 2025.

Las asignaciones económicas se enviarán a través de las distintas entidades bancarias y en el monedero del Sistema Patria.

Pagos que recibirán los adultos mayores en las próximas horas

Según el historial de pagos que realiza el Ejecutivo, estas son las asignaciones:

Ingreso contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Pago de pensión IVSS: Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube