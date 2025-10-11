Pensionados IVSS: cuándo depositan los próximos pagos de octubre

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recibirán los pagos relacionados con la pensión del mes de noviembre de 2025.

El grupo alternativo IVSS Pensionados Venezuela confirmó la posible fecha para la asignación del beneficio a los adultos y adultas mayores.

¿Cuándo reciben su pago los pensionados del IVSS?

De acuerdo con el cronograma habitual del pago, se prevé que se libere la pensión IVSS de noviembre el próximo martes 21 de octubre.

Se debe recordar que el órgano encargado de gestionar las pensiones es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

De igual modo, el Gobierno Nacional pagará ese mismo día el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de octubre de 2025.

Para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Amor Mayor también está previsto el pago para el martes 21 de octubre; cobrarán 50 dólares indexados. A los adultos mayores se les depositaron en septiembre 7.800 bolívares.

¿Cómo solicitar la pensión por vejez ante el IVSS?

El asegurado o asegurada, después de haber cumplido 60 años de edad si es varón o 55 si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos, según explica el IVSS en su sitio web.

Mínimo 750 cotizaciones.

Presentar cédula de identidad.

Solicitud de prestaciones en dinero, forma 14-04. Dos (02) originales.

Constancia de trabajo, forma 14-100 de los últimos 6 años trabajados.

Nota: En caso de empresa desaparecida, debe llenar la declaración jurada Forma (14-205); dichas cotizaciones serán analizadas con el histórico de cotizaciones del asegurado, evaluando la procedencia de las mismas.

En caso de ser nacionalizado, anexar copia legible de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La asegurada o el asegurado mayor de 60 años si es varón y de 55 si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a pensión por vejez, puede a su elección esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas.

Los trámites pueden ser realizados en cualquiera de las 48 oficinas administrativas del IVSS, sin importar el lugar de residencia del solicitante.

