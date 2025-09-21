Ingreso por Guerra Económica: ¿Cuánto cobran en bolívares los pensionados en septiembre?

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a septiembre, para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de agosto, que se otorgó a los abuelos y abuelas de la patria el monto de 6.700 bolívares.

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 16,52% en bolívares en relación con el pago realizado en julio de 2025. No obstante, el monto en divisas disminuyó un 0,41%, reportó Banca y Negocios.

¿Cuánto cobran en bolívares los pensionados en septiembre?

Ingreso contra la Guerra Económica: complemento del salario mínimo: pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados. El monto aproximado es de 7.800 bolívares.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, este lunes 22 de septiembre habrá pago de pensión IVSS. Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

