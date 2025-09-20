Bono de 6.600 bolívares: Patria activa un nuevo pago y estos son los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

La Plataforma del Sistema Patria activó un nuevo bono a ciertos beneficiarios en las últimas horas.

Según se pudo conocer, este nuevo estipendio forma parte de las ayudas sociales que corresponden al mes en curso.

Patria activa un nuevo pago y estos son los beneficiarios

De acuerdo con el reporte del Sistema Patria y sus canales aliados, se inició el pago del bono especial para las Brigadas Comunitarias.

"MONEDERO PATRIA: CRÉDITO por Bs 6.660,00 por concepto Bono especial para las Brigadas Comunitarias* (SEPTIEMBRE 2025) el 19/09/2025 12:37", dice el mensaje que llega a cada beneficiario.

Las Bricomiles son un programa creado para rehabilitar la infraestructura de servicios públicos en el país.

El nombre es una abreviación de Brigadas Comunitarias Militares de Educación y Salud.

Estas brigadas están conformadas por:

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Voluntarios de las comunidades, organizados a través de los Consejos Comunales.

Su objetivo principal es reparar y mejorar la infraestructura de hospitales, centros de salud, escuelas y liceos.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

