Patria activa un nuevo bono: estos son los beneficiarios y el monto que cobran

Este jueves 18 de septiembre, la Plataforma del Sistema Patria activó un nuevo bono a ciertos beneficiarios.
Según se pudo conocer, este nuevo estipendio forma parte de las ayudas sociales que corresponden al mes en curso.
¿Qué bono paga Patria y quiénes lo cobran?
De acuerdo con el reporte del Sistema Patria y sus canales aliados, se inició el pago del bono Movimiento Social Somos Venezuela por un monto de 832,50 bolívares.
A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital confirmó la entrega de este pago.
"#AHORA || inicia el pago del Movimiento Social Somos Venezuela (septiembre 2025) enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria: 832,50 Bs", se lee en Telegram.
Este subsidio está destinado exclusivamente a quienes pertenezcan al Movimiento Somos Venezuela y estén debidamente registrados en el Sistema Patria.
¿Cómo registrarse?
-
Visitar el portal oficial de registro del Movimiento Somos Venezuela.
-
Llenar el formulario con los datos personales solicitados.
-
Seleccionar la Red de Articulación a la que se desea unir.
-
Pulsar “Enviar” y esperar la confirmación por correo electrónico.
Posteriormente a enviar la solicitud, el sistema enviará un correo electrónico de validación; si el registro fue exitoso, el beneficiario recibirá el bono en los próximos ciclos de pago.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
