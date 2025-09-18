Patria activa un nuevo bono: estos son los beneficiarios y el monto que cobran

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 18 de septiembre, la Plataforma del Sistema Patria activó un nuevo bono a ciertos beneficiarios.

Según se pudo conocer, este nuevo estipendio forma parte de las ayudas sociales que corresponden al mes en curso.

¿Qué bono paga Patria y quiénes lo cobran?

De acuerdo con el reporte del Sistema Patria y sus canales aliados, se inició el pago del bono Movimiento Social Somos Venezuela por un monto de 832,50 bolívares.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital confirmó la entrega de este pago.

"#AHORA || inicia el pago del Movimiento Social Somos Venezuela (septiembre 2025) enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria: 832,50 Bs", se lee en Telegram.

Este subsidio está destinado exclusivamente a quienes pertenezcan al Movimiento Somos Venezuela y estén debidamente registrados en el Sistema Patria.

¿Cómo registrarse?

Visitar el portal oficial de registro del Movimiento Somos Venezuela. Llenar el formulario con los datos personales solicitados. Seleccionar la Red de Articulación a la que se desea unir. Pulsar “Enviar” y esperar la confirmación por correo electrónico.

Posteriormente a enviar la solicitud, el sistema enviará un correo electrónico de validación; si el registro fue exitoso, el beneficiario recibirá el bono en los próximos ciclos de pago.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

