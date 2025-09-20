La lista de pagos y montos del 22 al 27 de septiembre: bonos que recibirás del Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, tiene previsto pagar una serie de bonos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025.

Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas que corresponden al mes en curso a varios sectores de la población venezolana.

¿Qué bonos paga el Sistema Patria del 22 al 27 de septiembre?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 7.800 bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia.

Corresponsabilidad y formación para docentes: en agosto no se conoció la entrega. La última asignación se registró en julio por un monto de 5.400 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo y la tasa de cambio registrada para la ejecución del pago.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

Con el Monedero Patria se puede realizar operaciones como transferencias a cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, gasolina, entre otras operaciones.

