Vienen nuevos pagos para los adultos mayores en Venezuela: estos son los montos

Los adultos y adultas mayores en Venezuela recibirán próximamente una serie de pagos por parte del Ejecutivo Nacional.

Las asignaciones económicas se enviarán a través de las distintas entidades bancarias y en el monedero del Sistema Patria.

Pagos que recibirán los adultos mayores a través del Sistema Patria

Según el historial de pagos que realiza el Gobierno Nacional, estas son las asignaciones:

Ingreso contra la Guerra Económica: complemento del salario mínimo: pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor. Cobrarán 50 dólares indexados. El monto aproximado es de 7.800 bolívares.

Pago de pensión IVSS: Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

