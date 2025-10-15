Sistema Patria inicia pago de Bono Especial de fin de año este 15 de octubre: este es el monto

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, el Sistema Patria comenzó el pago del Ingreso de Fin de Año por Guerra Económica a los trabajadores activos de la administración pública. Se conoció que esta bonificación es adicional a los aguinaldos que comenzaron a cancelarse este 15 de octubre.

MONTO: Bs. 3.980

Pago del primer mes de aguinaldos

Este miércoles 15 de octubre, también inició el pago del primer mes de aguinaldos para un sector de la administración pública.

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que comenzó el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera porción del bono de fin de año (25%) en las distintas entidades bancarias.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre.

Segundo mes de aguinaldos: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y el 28 de noviembre.

