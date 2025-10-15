Inicia pago del primer mes de aguinaldos: este sector público lo recibe

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 15 de octubre, inició el pago del primer mes de aguinaldos para un sector de la administración pública.

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó que comenzó el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera porción del bono de fin de año (25%) en las distintas entidades bancarias.

Previamente, se había informado que, por instrucciones emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el día 06/10/2025, se solicitó la carga en el Sistema Patria de la primera porción (25%) del bono fin de año para el personal activo y jubilado.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre.

Segundo mes de aguinaldos: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y el 28 de noviembre.

El bono por más de Bs 23 mil que pagará Patria

En las próximas horas, la plataforma del Sistema Patria liberará un pago especial por más de 23.000 bolívares en su monedero digital.

Este estipendio forma parte de las ayudas sociales que entrega el Ejecutivo Nacional durante el mes de octubre como complemento del ingreso mínimo integral.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el histórico de pagos del Sistema Patria, pronto se entregará el pago del Ingreso por Guerra Económica.

Se espera que los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobren 120 dólares indexados o un aproximado de 23.200,00 bolívares.

En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

