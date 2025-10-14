Billetera Patria paga bonos: sepa cuáles están activos este 14 de octubre y los montos

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 14 de octubre de 2025, la billetera del Sistema Patria continúa con el pago de bonos en su monedero digital.

Los estipendios que se liberan son parte de los beneficios sociales que reciben cada uno de los registrados con el Carnet de la Patria.

¿Cuáles son los bonos activos este 14 de octubre en el Sistema Patria?

En las últimas horas, el Sistema Patria activó un bono especial para los empleados de la administración pública que están bajo una nómina especial.

De acuerdo con el histórico de pagos de los programas sociales y de los canales aliados, el pago que está activo este 14 de octubre es el bono de Corresponsabilidad y Formación.

El monto que reciben los empleados públicos es de 21.480,00 bolívares.

¿Qué bonos pagarán en los próximos días?

Entre los bonos sociales a pagar destacan:

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por monto estimado de 1.057,50 bolívares. Primer mes de aguinaldos, octubre 2025.

Ingreso contra la Guerra Económica : Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados. En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados. En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Ingreso contra la Guerra Económica: Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en septiembre por 17.742 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Gobierno Nacional. El cálculo presentado es un aproximado no oficial según el histórico de pagos.

